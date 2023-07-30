سبب وفاة نجل الفنان حسن يوسف.. ماذا تعني الـ«إسفكسيا»؟

أعلن الفنان أحمد سلامة عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، منذ قليل، وفاة الفنان الشاب عبد الله حسن يوسف غرقا، لافتا إلى أن الراحل توفي في إحدى قرى الساحل الشمالي ونُقل جثمانه إلى مستشفى العلمين.

سبب وفاة نجل الفان حسن يوسف

وتوفي نجل الفنان بسبب ما يسمي بـ«اسفكسيا الغرق» بإحدى قرى الساحل الشمالي، فيما أنه حتى الآن لم يتم إعلان موعد الجنازة، وقال «سلامة» إنه من المقرر أن تتم إجراءات نقل الجثمان للدفن وتشييع الجثمان غدا الأحد، على حسب تصريحات سلامة، لكنهم لم يحددوا موعد أو مكان الجنازة أو العزاء.

ماهي إسفكسيا الغرق

وكان الدكتور أيمن فودة، كبير الأطباء الشرعيين الأسبق، قال في شرح مصطلح «إسفكسيا الغرق»، إنَّها تعني موت الشخص نتيجة دخول كمية كبيرة من الماء إلي الرئة بعد غرقه نتيجة عدم قدرته على استنشاق الهواء ما يؤدي إلى اختناقه في الحال، وهو ذاته سبب وفاه نجل الفان حسن يوسف.

وأضاف «فودة» في تصريحات سابقة لـ«الوطن» أنَّ الشخص المتوفى نتيجة الغرق يبدو عليه أعراض مختلفة منها امتلاء التجويف الصدري والمعدة والقصبة الهوائية بالمياه، وتورم أنسجة الرئة وانتفاخها بشكل كبير.