«المنشآت السياحية»: 80% من رواد مطاعم القاهرة والساحل خلال الصيف من العرب

قال محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ أكثر من 80% من رواد المطاعم السياحية بالساحل الشمالي والقاهرة الكبرى خلال فصل الصيف الحالى من السياح العرب وبخاصة القادمين من دول الخليج، لافتا إلى أن النسبة المتبقية من الرواد هم من المصريين والسياح الأجانب.

التدفقات السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الحركة السياحية التي استقبلتها مصر من الدول العربية منذ بداية شهر يونيو الماضي وحتى الآن جيدة جدا، موضحا أن التدفقات السياحية الوافدة من الدول العربية خلال الموسم السياحي الصيفى تعتبر السبب الرئيسى في زيادة نسب الإقبال على تناول الوجبات الغذائية والمشروبات بالمنشآت والمطاعم السياحية بالقاهرة والجيزة والساحل الشمالي والعلمين.

سياح دول الخليج العربي

وأشار رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت السياحية، إلى أنّ السياح السعوديين هم أكثر السياح العرب تواجدا في مصر خلال فصل الصيف، يليهم السياح الكويتيين والليبيين والقطريين والإماراتيين، موضحا أنّ الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية ستظل بمعدلات مرتفعة حتى الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري والذى يبدأ فيه العام الدراسي بالمملكة العربية السعودية.