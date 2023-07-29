«المنشآت السياحية»: نسب إشغال المطاعم الثابتة والعائمة بالقاهرة 100%

قال محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن نسب إشغال المطاعم السياحية العائمة والثابتة بالقاهرة الكبرى حاليا تقترب من حاجز الـ100%، موضحا أن تلك النسب مسجلة أيضا بمسارح المنوعات «الملاهي الليلية» وصالات الديسكو والكافيهات السياحية الموجودة بمحافظتي القاهرة والجيزة، لافتا إلى أن تلك النسب ستستمر حتى يوم 20 أغسطس المقبل على أقل تقدير.

نسب إشغال مطاعم شرم الشيخ والغردقة

وأضاف لـ«الوطن»، أن نسب إشغال المطاعم والمنشآت السياحية بشرم الشيخ والغردقة تقترب حاليا من الـ80%، فيما تبلغ نسب الإشغال في الأقصر وأسوان نحو 50%، مرجعا انخفاض نسب الإشغال بمدن الصعيد السياحية إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، فضلا عن أن تلك الفترة من العام ليست فترة ذروة قدوم السياح إليها التي تبدأ خلال فصل الشتاء.

إشغالات العلمين والساحل تقترب من نسبة 100%

وأوضح أن نسب الإشغال بالمطاعم والمنشآت السياحية بالساحل الشمالي والعلمين تقترب من حاجز الـ100%، لافتا إلى أن إقامة مهرجان العلمين بحفلاته الفنية، كان من أهم أسباب التواجد الكبير للسياح بتلك المنطقة خلال الصيف الجاري، مشيرا إلى أن استمرار تلك المهرجانات سيرفع من أعداد السياح الوافدين إلى مصر خلال السنوات المقبلة.