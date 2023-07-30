يترقب طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة، خلال الساعات المقبلة، الإعلان الرسمي للنتيجة، لذا نستعرض خطوات بسيطة وسريعة يمكن تتبعها من خلال الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع الوطن، الذي سينشر النتيجة بمجرد اعتمادها من وزير التربية والتعليم.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع الوطن

ومن خلال رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع الوطن هنا، يجب اتباع عددٍ من الخطوات الإلكترونية، لتصل لك النتيجة في رسالة عبر الموبايل بمجرد ظهورها، بتسجيل جميع البيانات المطلوبة، منها الاسم وإدخال الرقم القومي لطالب الثانوية العامة، ثم الضغط على أيقونة «عرض نتيجة الثانوية العامة 2023»، والتي ستظهر مباشرة عقب إعلانها رسميا، خلال الساعات المقبلة.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وفي السياق ذاته، أعلن موقع وزارة التربية والتعليم أنّ نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، في مرحلتها الأخيرة، وسيتم الانتهاء منها خلال ساعات، وبمجرد اعتمادها من قبل وزير التعليم ستُعلن في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، وسيتم خلال المؤتمر نفسه إعلان أسماء العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية، وتكريمهم.