تنظيم ملتقى لتطوير الأنشطة الطلابية في جامعة حلوان 11 سبتمبر

أعلنت جامعة حلوان اعتزام إدارة الاتحادات الطلابية برعاية الشباب إقامة ملتقى تطوير الأنشطة الطلابية لرؤية مصر 2023، وذلك على هامش انطلاق الأسبوع الثالث عشر لشباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية التي تنظمه الجامعة، في الفترة من 11 سبتمبر إلى 12 سبتمبر، بحضور رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة والمتواجدين فعليا ضمن وفود الجامعات المشاركة.

وقال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان إن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية وتعتبرها جزءًا أساسيًا من تجربة الطالب الجامعي، مضيفا: «نؤمن بأن الأنشطة الطلابية تمثل بيئة مثلى لتنمية شخصية الطالب بأكملها، خاصة إن المشاركة في الأنشطة الطلابية تعطي الفرصة للطلاب لاكتساب المهارات القيادية والاجتماعية والتواصل والتعاون، وهي مهارات حيوية يحتاجها الطالب للنجاح في الحياة الأكاديمية والمهنية والاجتماعية».

وأضاف الدكتور أحمد فاروق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، أن الملتقى سيكون منصة مثلى لتبادل الأفكار وتقديم الاقتراحات المبتكرة لتعزيز الأنشطة الطلابية وتمكين الطلاب لتحقيق إسهاماتهم الإيجابية في مجتمعهم ووطنهم.

وأشار إلى أن الملتقى يهدف إلى خلق جيل جديد من قادة شباب الجامعات المصرية وتطوير الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب للمشاركة الفعالة فيها ورفع وعيهم بمفهوم التنمية المستدامة، كما يساهم الملتقى في إعداد شباب قادر على المشاركة في عملية التنمية المستدامة، وتأهيلهم لسوق العمل بقطاعاته المختلفة، وتعزيز روح الولاء والانتماء للهوية المصرية.

وتتضمن فعاليات الملتقى توطيد العلاقات بين رؤساء ونواب إتحاد طلاب الجامعات المصرية وتشجيع الشباب على المشاركة الإيجابية وحرية الرأي من خلال خطط تنفذ ضمن الأنشطة الجامعية، كما يسعى الملتقى إلى تقديم اقتراحات مبتكرة فيما يخص الأنشطة الطلابية والابتكار والبحث العلمي بما يتوافق مع رؤية مصر 2023.