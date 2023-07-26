«مكافحة الإدمان» ينظم زيارة ميدانية لطلاب جامعة حلوان إلى مراكز العزيمة

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي، زيارة ميدانية لطلاب وطالبات كليات جامعة حلوان المتفوقين دراسيا وعلميا إلى أحد مراكز العزيمة التابعة للصندوق وقاعات تدريب وإعداد الكوادر التطوعية المشاركة في تنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، لتعريف الطلاب بالمشروعات ومؤسسات الدولة وصقل خبراتهم العملية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل، حيث تأسس بسواعد المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة، ضمن برنامج العلاج بالعمل وتقديم خدمات ما بعد العلاج وإعادة دمج المتعافين مرة أخرى، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس جامعة حلوان، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

برنامج العلاج بالعمل وتقديم خدمات ما بعد العلاج

ونقل الدكتور عمرو عثمان تحيات وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مؤكدا حرص الوزارة على توفير الدعم لاستثمار طاقات الشباب لاسيما طلاب الجامعات في تنفيذ البرامج التوعوية للوقاية من الإدمان، كما شارك «عثمان» الطلاب حوارا مفتوحا حول أهمية العمل التطوعي في تنمية المهارات الحياتية لدى الشباب، مؤكدا حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات.

ولفت إلى مشاركة الشباب المتطوعين لدى الصندوق وعددهم أكثر من 32 ألف متطوع في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من تعاطي المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، والتنظيم للفعاليات والبرامج والأنشطة التي يقرها الصندوق، والمشاركة المستمرة في فعاليات الأعياد القومية.

تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية داخل المدارس والجامعات

وشهد اللقاء استعراض الوضع الراهن لمشكلة تعاطي المخدرات وخطورة الإدمان، حيث يتم تدريب الشباب المتطوعين لدى الصندوق على المحتوى المعرفي لقضية الإدمان وتعاطي المخدرات وأنواعها وتأثيراتها، والأفكار والمعتقدات الخاطئة ومسببات الإدمان والوقوع فيها وكيفية الوقاية منها، من خلال اختيار أفضل الكوادر لتكوين وحدات تطوعية بجميع المحافظات، وتنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية داخل المدارس والجامعات ومراكز الشباب للوقاية من أضرار المخدرات، كما يتم تأهيل هؤلاء الشباب لتمثيل الصندوق في الملتقيات الشبابية واللقاءات الكشفية والجوالة وفعاليات وأنشطة الصندوق والمنتديات العالمية.