تشييع جنازة شقيقتين توفيتا في حادث مروري ببني سويف

شيع أهالي مدينة بني سويف في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد جنازة الشقيقتين يمنى ومنة، اللاتي لقيتا مصرعهما في حادث انقلاب سيارة ملاكي إلى مثواهما الأخير بمقابر العائلة وسط حالة من الحزن الشديد على وجوه المشيعين.

تأدية صلاة الجنازة على الشقيقتين بمسجد المحمدي في بني سويف

وأدى المئات من أهالي بني سويف صلاة الجنازة على الشقيقتين عقب صلاة الفجر بمسجد المحمدي، وشهد محيط المسجد تواجد عدد كبير صديقات وأسرة المتوفيتان، وظهر عليهما ملامح الصدمة والحزن الشديد.

انقلاب سيارة ملاكي بطريق ديمو في بني سويف

تعود تفاصيل الواقعة إلى أنه خلال عودة الشقيقتين من القاهرة مساء أمس السبت، انقلبت السيارة بهما أمام عزبة ابو سنة التابعة لمركز ناصر بطريق بني سويف الفيوم طريق ديمو، ما أدى إلى وفاتهما في الحال.

وسادت حالة من الحزن والصدمة على أسرة وأصدقاء الشقيقتين خلال تشييع الجنازة التي شارك بها المئات من أهالي مدينة بني سويف، حيث جرى دفنهما إلى مثواهما الأخير بمقابر العائلة بشرق النيل عقب تصريح جهات التحقيق بدفنها، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.