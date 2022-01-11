استدعاء شقيقتين متهمتين بالتسبب في وفاة والدهما بالغربية

أعطى المستشار أحمد حسن، المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثان طنطا بسرعه فتح باب التحقيق في واقعة وفاة «أحمد ضبش» 59 سنة، عقب خلافات أسرية وتراشق بالألفاظ مع ابنتيه اللاتين حرصتا على اتهام والدهما الراحل بارتكاب وقائع زنا ومخالفة الدين.

النيابة العامة تفتح التحقيق في مقتل رجل

وشدد رئيس نيابة ثان طنطا على استدعاء الفتاتين للتحقيق معهما أمام فريق النيابة العامة وسماع أقوالهما حيال التسبب في وفاه والدهما عقب نزاعات أسرية وخلافات على الميراث واستلام شقه والدهما وتكدير نفسيته والتسبب في وفاته بشكل مباشر عقب دخوله في نوبة نفسية عصيبة.

محام الزوجة الثانية يتهم شقيقتين بالتورط في وفاة أبوهما

وأفادت مصادر نيابية بجهات التحقيق بالغربية، أن المحامي أسامة أبو عمرو وكيلا عن الزوجة الثانية للفقيد الراحل تقدم ببلاغ رسمي ضد الفتاتين واتهمهما بالقتل المعنوي والتسبب في وفاة والدهما نتيجة التعرض للهبوط حاد في الدورة الدموية.

وأشارت المصادر إلى أن محامي الزوجة الثانية اتهم الفتاتين باقتحام منزل والدهما في غياب موكلته عقب وفاته وتشييع جثمانه في جنازة مهيبة بقرية سميرة التابعة لمركز السنطة، والاستيلاء منقولات عش الزوجية لموكلته طمعا منهما بأحقيتهما في ميراث والدتهما المتوفاة قبل زواج والدهما منذ عام ونصف.

خلافات أسرية بين الفتاتين ووالدهما

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقي إخطارا من العميد أسامة أبو فرد مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بوصول «أحمد.ع.ض» 59 سنة جثة هامدة، عقب تعرضه لأزمة صحية وتوقف عضلة القلب إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، ووفاته فور وصوله إلى مستشفى طوارئ طنطا الجامعي، وتحفظوا على الجثة في مشرحة المستشفى لحين عرضها على الطب الشرعي.

تفاصيل واقعة وفاة عجوز بقرية شنيرة البحرية

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر المحضر رقم 171 إداري لسنة 2021 قسم ثان طنطا لسنة 2022، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلى ذويها لدفنها بمقابر أسرته.