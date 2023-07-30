نهال عنبر عن وفاة نجل حسن يوسف: «أهله في حالة انهيار ومش مصدقين الخبر»

علقت الفنانة نهال عنبر على خبر وفاة «عبد الله» نجل الفنان حسن يوسف، الذي لقي مصرعه غرقًا في إحدى قرى الساحل الشمالي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، مشيرة إلى أن أسرته كانت في انهيار شديد.

إيداع الجثمان في ثلاجة حفظ الموتى

وأكدت نهال عنبر عضو نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنها عندما علمت بخبر وفاة الشاب تحركت على الفور إلى مستشفى العلمين على الفور، وعندما وصلت كان الجثمان في ثلاجة حفظ الموتى.

وعن حالة أهله والديه حسن يوسف وشمس البارودي، قالت نهال عنبر، إنهما كانا في حالة انهيار شديد، ولم يستوعبا الخبر حتى الوقت الحالي.

وفاة نجل حسن يوسف

توفي الشاب عبد الله حسن يوسف، نجل الفنان حسن يوسف غرقا، حسبما أكد أحمد سلامة عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية لـ«الوطن»، موضحًا أن الراحل توفي في إحدى قرى الساحل الشمالي، ونُقل جثمانه إلى مستشفى العلمين.

وأنجب الفنان حسن يوسف أربعة أبناء من الفنانة المعتزلة شمس البارودي، هم ناريمان ومحمود، وعمر، وعبد الله.