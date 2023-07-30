8 معلومات عن أصغر أبناء حسن يوسف وشمس البارودي.. توفي غرقا

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني، بعد انتشار خبر وفاة نجل الفنان الكبير حسن يوسف غرقا في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي أبرز المعلومات عن الشاب الراحل نجل الفنانين حسن يوسف وشمس البارودي، وفق حديث سابق لشقيقه عمر.

معلومات عن نجل الفنان حسن يوسف

- يدعى عبد الله حسن يوسف.

- ولد وتربى في مصر ثم تنقل إلى العديد من البلدان من أجل الدراسة.

- ولد عام 1988 ويبلغ من العمر 35 عاما.

- هو الابن الأصغر بين أشقائه.

- لديه 3 أشقاء هم ناريمان ومحمود وعمر.

- لم يشارك في المجال الفني مثل والديه وشقيقه عمر.

- درس الطيران في أوكرانيا.

- درس الإعلام في جامعة بيروت بلبنان.

نقل جثمان الشاب إلى مستشفى العلمين

وأعلن الفنان أحمد سلامة عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، منذ قليل، وفاة الفنان الشاب عبد الله حسن يوسف غرقا، لافتا إلى أن الراحل توفي في إحدى قرى الساحل الشمالي ونُقل جثمانه إلى مستشفى العلمين.

سبب وفاة نجل الفنان حسن يوسف

وتوفي نجل الفنان حسن يوسف بسبب ما يسمي بـ«اسفكسيا الغرق» بإحدى قرى الساحل الشمالي، فيما أنه حتى الآن لم يتم إعلان موعد الجنازة، وقال «سلامة» إنه من المقرر أن تتم إجراءات نقل الجثمان للدفن وتشييع الجثمان اليوم الأحد، على حسب تصريحات سلامة، لكنهم لم يحددوا موعد أو مكان الجنازة أو العزاء.