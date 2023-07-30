قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة غرق نجل الفنان حسن يوسف

عاينت النيابة موقع غرق نجل الفنان حسن يوسف، الذي تُوفي بسبب إسفكسيا الغرق في منطقة الساحل الشمالي، وناظرت جثمان الشاب المتوفى، وصرحت بالدفن وتسليمه لأسرته لدفنه.

غرق نجل الفنان حسن يوسف

بداية الواقعة كانت بورود بلاغ إلى رجال الشرطة بغرق شاب في إحدى قرى الساحل الشمالي، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبين أنّه توفي بسبب إسفكسيا الغرق، وأنه نجل الفنان حسن يوسف.

وانتقلت جهات التحقيق إلى المكان وأمرت بنقل الجثمان إلى المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وشرح الدكتور أيمن فودة، كبير الأطباء الشرعيين الأسبق، لـ«الوطن» مصطلح «إسفكسيا الغرق»، حيث أوضح أنَّه يعني موت الشخص نتيجة دخول كمية كبيرة من الماء إلى الرئة بعد غرقه نتيجة عدم قدرته على استنشاق الهواء ما يؤدي إلى اختناقه في الحال، وهو سبب وفاة نجل الفنان حسن يوسف.

علامات تظهر على جثمان الغريق

وأضاف أنَّ الشخص المتوفى نتيجة الغرق تظهر عليه علامات مختلفة منها امتلاء التجويف الصدري والمعدة والقصبة الهوائية بالمياه، وتورم أنسجة الرئة وانتفاخها بشكل كبير.