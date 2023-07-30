ضبط 12 طن كبريتات زراعية مجهولة المصدر في البحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية عدة حملات تموينية للمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق، والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

حملة تموينية في البحيرة

أسفرت الحملات التموينية عن الآتي:

- في مركز حوش عيسي جرى ضبط 300 شيكارة كبريتات زراعية بإجمالي 12 طن غير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر.

- بمركزي كوم حمادة ووادي النطرون جرى ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 29 جراما و24 جراما للرغيف الواحد.

- تحرير7 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز، وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

- بمركز حوش عيسى جرى ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 24 جراما و22 جراما للرغيف الواحد.

- تحرير 7 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافه أدوات العجين بالمخبز، وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

ومن جهة أخرى، وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات لمتابعة الأسواق والأسعار داخل المحال التجارية.