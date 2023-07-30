التحريات تكشف تفاصيل جديدة في واقعة وفاة نجل الفنان حسن يوسف

كشفت التحريات في واقعة غرق نجل الفنان حسن يوسف بأحد الشواطئ في الساحل الشمالي، عن تفاصيل جديدة.

وتبين من التحريات المكثفة التي يجريها رجال الشرطة، أنّ نجل الفنان حسن يوسف أخبر أسرته بأنّه متّوجه إلى الشاطئ للاستحمام، وبعدها اكتشفت الأسرة واقعة الغرق، واستدعي شقيق الشاب المتوفى للاستماع إلى أقواله.

العثور على الجثمان بالشاطئ

وأفادت التحريات في محضر الشرطة، بأنّ الأهالي عثروا على جثمان نجل حسن يوسف على الشاطئ وليس في البحر، وأبلغوا رجال الشرطة الذين انتقلوا إلى مكان الواقعة، كما انتقلت جهات التحقيق إلى المكان، وأمرت بنقل الجثمان للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

كما أمرت جهات التحقيق بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في المكان؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

شقيق حسن يوسف يعلن وفاة الشاب

وكان محمد يوسف شقيق الفنان حسن يوسف كتب على صفحته: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنّا لله وإنّا إليه راجعون... توفي عبدالله حسن يوسف، أصغر أبناء شقيقي الأكبر، تغمده الله بواسع رحمته، نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة».

كما أكد أحمد سلامة، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، لـ«الوطن»، أنّ الراحل توفي في إحدى قرى الساحل الشمالي، ونُقل جثمانه إلى مستشفى العلمين.