إحالة تشكيل عصابي بتهمة النصب على عملاء البنوك في المنيا للمحاكمة

أمرت النيابة العامة، بإحالة متهمين كونا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما للنصب على عملاء البنوك في المنيا، للمحاكمة الجنائية.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، ملابسات ما تبلغ إلى قسم شرطة العدوة، يفيد بتعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واستيلاء واحتيال على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، من خلال إرسال رسائل نصية لهم وإيهامهم أنهم موظفي خدمة العملاء في البنوك وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

استخدام البطاقات في عمليات شرائية

كما تبين أن المتهمين استخدموا بطاقات الدفع الإلكتروني في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخص أشخاص آخرين.

القبض على المتهمين

وبتقنين الإجراءات تم استهداف العناصر الإجرامية القائمة على ذلك النشاط الإجرامي، وأسفر عن القبض على «شخصين، محل إقامتهما في دائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا» وضبط بحوزة أحدهما هاتف محمول، وبعد فحصه فنيًا تبين احتوائه على العديد من الرسائل المستخدمة في عمليات الاحتيال على النحو المشار إليه.

كما أمكن الاستدلال على 7 من المجني عليهم تعرضوا لوقائع نصب واحتيال من قبل المتهمين المذكورين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بذات الأسلوب الإجرامي المشار إليه.

تحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.