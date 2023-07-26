إحالة متهم نصب على المواطنين بالغربية للمحاكمة.. زعم توظيف أموالهم في الملابس

أمرت النيابة العامة بإحالة متهم لاتهامه بالنصب على الأهالي بدعوى توظيف أموالهم في تجارة الملابس في الغربية، للمحاكمة الجنائية.

المتهم زعم توظيف أموال المجني عليه في تجارة الملابس

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الغربية، يفيد تضرر شخصين من أحد الأشخاص «المتهم» لتلقيه مبالغ مالية منهما بزعم توظيفها واستثمارها لهما بمجال تجارة الملابس الجاهزة، مقابل أرباح إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، التي بلغت مليون جنيه، واعترف بالواقعة.

تحرير محضر بالواقعة

تم تحرير المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالته للمحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة

وقال ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض والخبير القانوني، إن العقوبة التي تنتظر المتهم، وفقًا لقانون العقوبات، ولجرائم النصب واستغلال مال الغير لتحقيق أرباح من ذلك، كما نصت المادة 336 على الحبس مدة لا تزيد على سنة.

وأضاف المحامي بالنقض، أنه حال العودة يجوز وضع الجاني تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وتصل لسنتين، وكل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها.