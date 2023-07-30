«الصحة» تحقق في توقف العمل بالمعهد القومي لأبحاث الفم والأسنان بإمبابة

أحال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واقعة توقف العمل بالمعهد القومي لأبحاث الفم والأسنان بإمبابة للتحقيق والوقوف على الأسباب التي أدت لذلك رغم بدء عمل الإنشاءات على أرض حميات إمبابة والمخصصة لبناء المعهد.

جاء ذلك على خلفية الأداة الرقابية التي تقدمت بها النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب للتحقيق في الأمر.

قالت النائبة نشوى الديب لـ«الوطن»: «في الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب كنت قد تقدمت بطلب إحاطة لتخصيص قطعة أرض بحميات إمبابة بهدف إنشاء مستشفى متخصص لعلاج الأسنان تتبع وزارة الصحة في ظل زيادة عدد المرضى، وتزاحمهم على عيادات الأسنان بالمستشفيات».

وأشارت النائبة نشوى الديب إلى أن كلية الأسنان جامعة القاهرة والتابعة لوزارة التعليم العالي هي الوحيدة المنوط بها القيام بعمل الأبحاث اللازمة في هذا المجال، فضلا عن الخدمات الطبية التي تقدمها للمترددين عليها لافتة إلى تخصيص قطعة أرض بالفعل بحميات إمبابة لبناء المستشفى في عام 2017، وتم إسناد الإنشاءات للهيئة العربية للتصنيع بمصنع صقر للصناعات المتطورة وتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه، وبدأت خطوات الحفر في الموقع.

طلب إحاطة بشأن واقعة توقف العمل بالمعهد القومي لأبحاث الفم

وقالت النائبة نشوى الديب: «فجأة وبدون مقدمات توقف العمل منذ عام 2021 وحتى الآن بدون توضيح الأسباب، الأمر الذي تتطلب ضرورة التقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار حول أسباب توقف العمل داخل الأرض، ومن المتسبب عن الخسائر التي ستتكبدها الدولة في ظل ارتفاع الأسعار، طالبت وزير الصحة بضرورة استكمال العمل في إنشاء المعهد القومي لأبحاث الفم والأسنان وإزالة أية معوقات أمام إنشائه».

وشددت النائبة نشوى الديب على استجابة وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار،وتحويل الموضوع برمته إلى التحقيق، وهذا تحرك سريع من قبل الوزير المختص الذي لم يدخر جهدا لتحقيق الصالح العام في المجال الصحي.

حصاد دور الانعقاد الثالث بمجلس النواب

يشار إلى أن مجلس النواب في دور الانعقاد المنقضي كان قد ناقش نحو 1317 طلب إحاطة، و19 بيانا عاجلا، و204 أسئلة، أجابت الحكومة على بعضها بالجلسة العامة وتم الرد كتابيا من الحكومة على بقية الأسئلة.