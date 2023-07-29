يطرح الآلاف من طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية 2023 سؤالًا حول توقعات تنسيق كلية الإعلام جامعة الأزهر بالقاهرة 2023 بنين وبنات للعام الجامعي الجديد 2023/2024، وذلك بعدما تم إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية الخميس الماضي رسميًا، بنسبة نجاح بلغت 59.34% «علمي»، و46.63% «أدبي»، حيث يرغب الكثير من الطلاب في الالتحاق بكلية الإعلام خاصة طلاب شعبة «أدبي».

توقعات تنسيق كلية الإعلام جامعة الأزهر بالقاهرة 2023

ووفقًا لتوقعات تنسيق كلية الإعلام جامعة الأزهر بالقاهرة بنين وبنات، فإنّه من المتوقع أن يرتفع التنسيق بنسبة 1% أو أكثر عن تنسيق العام الماضي، بسبب ارتفاع الدرجات، حيث من المتوقع أن يكون تنسيق كلية الإعلام جامعة الأزهر 2023/2024 كالتالي:

- تنسيق كلية الإعلام جامعة الأزهر «بنين علمي»: 77.77%.

- تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة، شعبة الصحافة والإعلام، «الأدبي بنات»: 88.46%.

- تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة، شعبة الصحافة والإعلام، «العلمي بنات»: 86.08%.

عنوان كلية الإعلام جامعة الأزهر بالقاهرة

وتقع كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة، شعبة الصحافة والإعلام، في 66 شارع يوسف عباس بمدينة نصر في القاهرة، بينما تقع كلية الإعلام جامعة الأزهر «بنين» في شارع النصر بمدينة نصر داخل مقر جامعة الأزهر.

مصروفات كلية الإعلام جامعة الأزهر بالقاهرة

وفيما يخص مصروفات كلية الإعلام جامعة الأزهر بالقاهرة، فإنّها تبلغ نحو 450 جنيهًا لطلاب الانتظام، و650 جنيهًا لطلاب الانتساب، وفقا لمصروفات العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أنّ الدراسة في مختلف كليات جامعة الأزهر وفروعها في جميع المحافظات، للعام الجامعي الجديد، تنطلق مطلع شهر أكتوبر المُقبل بالتزامن مع انطلاق العام الجامعي الجديد في مختلف الجامعات الحكومية والخاصة.

تظلمات الثانوية الأزهرية 2023

ويفتح باب تلقي طلبات تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 غدًا الأحد، ويستمر لمدة 15 يومًا، برسوم 100 جنيه للمادة الواحدة، على أن يتم إعلان نتيجة التظلمات بعد 15 يومًا.