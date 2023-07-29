توقعات تنسيق كلية القرآن الكريم جامعة الأزهر بطنطا بنين.. الوحيدة بالجمهورية

يترقب طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 توقعات تنسيق كلية القرآن الكريم جامعة الأزهر بطنطا (بنين)، للالتحاق بها، حيث تعد الكلية الوحيدة المتخصصة في قراءة القرآن وعلومه على مستوى الجمهورية.

تنسيق كلية القرآن الكريم جامعة الأزهر بطنطا (بنين)

ويحرص طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 على البحث عن تنسيق كلية القرآن الكريم جامعة الأزهر بطنطا، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية واعتمادها من قبل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وإعلانها في مختلف المعاهد الأزهرية بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظات الجمهورية، وكان الحد الأدنى للقبول في تنسيق كلية القرآن الكريم جامعة الأزهر بطنطا (بنين) العام الماضي عند 370 درجة للعلمي، و357 للأدبي، ويتوقع أن يكون تنسيق هذا العام قريبا من العام الماضي.

عنوان كلية القرآن الكريم جامعة الأزهر بطنطا (بنين)

ويبحث عدد من الطلبة عن عنوان كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها جامعة الأزهر فرع الوجه البحري، وتقع في مدينة سبرباي بطنطا، وهي الكلية الوحيدة على مستوى الجمهورية.

مصروفات كلية القرآن الكريم جامعة الأزهر بطنطا (بنين)

ويدرس الطالب في كلية القرآن الكريم، القرآن والقراءات وعلومه، وتم تأسيسها عام 1992، وتم تخريج 28 دفعة منها، ويشترط للالتحاق بها أن يكون الطالب حافظا للقرآن الكريم كاملاً،، والدراسة في الكلية 4 سنوات، وتنقسم إلى قسم القراءات، وقسم علوم القرآن، والمصروفات الدراسية هذا العام لم تحدد بعد، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.