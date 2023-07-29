يبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الثانوية الأزهرية عن توقعات تنسيق كلية الهندسة الزراعية جامعة الأزهر بأسيوط بنين بعد إعلان الأزهر الشريف النتيجة رسميا وأسماء الأوائل وقرب فتح باب التنسق للجامعات للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

تنسيق كلية الهندسة الزراعية جامعة الأزهر بأسيوط بنين

وحول تنسيق كلية الهندسة الزراعية جامعة الأزهر بأسيوط بنين من المتوقع أن يكون تنسيق هذا العام قريب من تنسيق العام الماضي الذي وصل 524 درجة وفقا للتنسيق الذي أعلنته جامعة الأزهر للعام الماضي، ومن المقرر أن يكون تنسيق هذا العام قريب للعام الماضي نظرا لقلة نسبة النجاح هذا العام.

عنوان كلية الهندسة الزراعية جامعة الأزهر بأسيوط بنين

يقع عنوان كلية الهندسة الزراعية جامعة الأزهر بأسيوط بنين داخل حرم جامعة الأزهر فرع الوجه القبلي بمدينة أسيوط وتقع الكلية بالقرب من ميدان أسماء الله الحسني بحي شرق أسيوط، وكذلك مجمع مواقف الأزهر بالمدينة.

اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية

وكان الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف اعتمد نتيجة الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة الثانوية الأزهرية، للعام الدراسي 2022-2023، بالنيابة عن شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، بنسبة نجاح عامة بلغت 52.38%.