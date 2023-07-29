يتطلع طلاب الثانوية الأزهرية قسم العلمي إلى معرفة توقعات تنسيق كلية الطب جامعة الأزهر بدمياط بنين، بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية والأوائل الخميس الماضي.

توقعات تنسيق كلية الطب جامعة الأزهر بدمياط بنين

وأشار مصدر مسؤول بجامعة الأزهر لـ«الوطن» إلى أن توقعات تنسيق كلية الطب جامعة الأزهر بدمياط بنين تكون مشابهة لتنسيق الثانوية الأزهرية في العام الماضي، إذ بلغت نسبة النجاح العام الماضي إلى 57.31%، ووصلت في القسم الأدبي 50.97%، وجاءت نسبة النجاح هذا العام في القسم العلمي 59.34%، ونسبة النجاح أدبي 46.63٪، مما يجعل النسب متقاربة، وجاء تنسيق العام الماضي كالآتي:

- تنسيق الأزهر في كليات طب بنين دمياط 620 درجة بنسبة 95.38 %.

عنوان كلية الطب جامعة الأزهر بدمياط بنين

وأوضحت جامعة الأزهر الشريف أن مدة الدراسة في كلية الطب جامعة الأزهر بدمياط بنين هي 5 سنوات، إضافة إلى سنتين تدريب إجباري، وتوجد الكلية في مدينة دمياط الجديدة الحي الثاني في محافظة دمياط.

ويستعد الطلاب من أجل بدء مرحلة التنسيق للثانوية الأزهرية في أقرب وقت بعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية يوم الخميس 27 يوليو، وإتاحتها للطلاب علي موقع بوابة الأزهر الشريف.

وقام المركز الإعلامي للأزهر الشريف بإعلان أسماء أوائل الثانوية الأزهرية على مستوي الجمهورية بعد أن قدم شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب التهنئة لهم.