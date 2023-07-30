«الصحة»: انخفاض معدلات الزيادة السكانية بمصر.. وعدد سكان العالم 8.5 مليار نسمة بـ2030

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يدعم مواجهة القضية السكانية كونها تلتهم ثمار التنمية، وتؤثر على نصيب الفرد في الصحة والتعليم والأراضي الزراعية، لذلك نحتاج إلى وقفة صدق لمواجهة القضية السكانية للجيل القادم ومستقبله.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر التحضيري للإعلان عن أنشطة وفعاليات المؤتمر العالمي للصحة والتنمية والسكان، الذي يعقد برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف وزير الصحة والسكان، أنّ مصر تحتل المركز الرابع عشر على مستوى العالم، مشيرا إلى تجاوز عدد السكان 105 ملايين نسمة.

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أنّ مصر نجحت في خفض معدلات الزيادة السكانية، إلا أنّ ذلك لم يحقق التوازن الضروري والمطلوب بين السكان والموارد، موضحا أنّه من المتوقع أن يصل عددٍ سكان العالم إلى 8.5 مليار في عام 2030 أكثر من نصف الزيادة في عدد سكان العالم المتوقعة في 8 دول بينهم مصر، وهذا يضع عاتق المسؤولية علينا لمواجهة الزيادة السكانية.

أهمية المؤتمر العالمي للصحة والسكان

وأكد وزير الصحة والسكان، أهمية المؤتمر العالمي للصحة والسكان، مشيرا إلى أنّها قضية قومية مصيرية تتصل بحاضر مصر ومستقبلها، وتمثل تحديا لهذا الجيل والأجيال القادمة، لافتا إلى أنّ الزيادة السكانية ليست معيارا لقوة الأمم والشعوب، بل تظل العبرة بمستوى التقدم الاقتصادي والتنمية البشرية وإمكانيات الإنسان، والمعيار الأساسي هو مدى قدرة الفرد على الإسهام الإيجابي في خدمة المجتمع.

وأوضح وزير الصحة والسكان، أنّ قضية الزيادة السكانية هي قضية شعب ووطن، مشيرا إلى أنّ المؤتمر العالمي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي سيشهد العديد من الفعاليات والمؤتمرات والندوات حتي نخرج باستراتيجية كاملة لمواجهة الزيادة السكانية وبحلول جادة وواقعية.