نائب رئيس جامعة الإسكندرية: كلية الطب تتميز بالريادة على مستوى العالم

أكد الدكتور الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن المستشفى الرئيسي الجامعي يشهد جهودا غير مسبوقة من قبل الأطباء والتمريض والفنيين، وذلك لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.

كلية الطب جامعة الإسكندرية يشار إليها بالبنان

وأشار الغندور إلى أن كلية الطب جامعة الإسكندرية يشار إليها بالبنان نتيجة لتميزها وريادتها على مستوى العالم، لافتا إلى الدرجة العلمية المزدوجة بين كلية الطب جامعة الإسكندرية وجامعة مانشيستر البريطانية كأول درجة علمية على مستوى مصر والشرق الأوسط في هذا المجال.

خلق روح التعاون بين مختلف التخصصات الطبية

وقدم الغندور الشكر للقائمين على المؤتمر لاسيما وأنه يشجع على خلق روح التعاون بين مختلف التخصصات الطبية، ويشارك فيه العديد من كبار الأطباء الذين ينقلون خبراتهم لشباب الأطباء لتحسين المستوى العلمي والذي سيساهم بدوره في تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وأشار الدكتور علي عبد المحسن إلى الهدف من تنظيم هذا المؤتمر وهو إلقاء الضوء على دور المستشفى الرئيسي الجامعي والذي يقف وراءه عدد كبير من الأطباء وطاقم التمريض والفنيين، والارتقاء بالمستوى العلمي والتدريبي للفريق الطبي من العاملين بالمستشفيات الجامعية وذلك لرفع كفائتهم لتقديم خدمة طبية متميزة لكل المرضى.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «المستشفى الرئيسي الجامعي بين الماضي والحاضر والمستقبل» والذي تختتم فعالياته اليوم، بعدما جرى على مدار يومين، وذلك بحضور الدكتور علي عبد المحسن، عميد كلية الطب، والدكتور أيمن الشايب، وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر عبدالله، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور باسم نشأت بشاي، مدير عام المستشفى الرئيسي الجامعي، ولفيف من الباحثين والأطباء واطقم التمريض والفنيين، بمستشفيات جامعة الإسكندرية.