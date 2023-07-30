«صحة مطروح»: ارتفاع ضحايا تصادم أتوبيس وسيارة نقل إلى 3 وفيات و37 إصابة

قال الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن عدد ضحايا حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل على طريق «مطروح - الإسكندرية»، 40 شخصا، منهم 3 وفيات و37 مصابا، واستقبل مستشفى الضبعة المركزي 34 مصابا وحالتي وفاة، فيما استقبل مستشفى رأس الحكمة المركزي 3 مصابين وحالة وفاة.

رعاية صحية عاجلة للمصابين

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، أنه فور تلقي البلاغ من غرفة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، عن وقوع حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل، تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية لمصابي الحادث والمتابعة المستمرة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين ولتذليل أي عقبات، جرى متابعة الوضع الصحي والخدمات المقدمة للمصابين بالتواصل المباشر مع إدارة مستشفيي الضبعة ورأس الحكمة.

تفاصيل إصابات حادث طريق مطروح الإسكندرية

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح، في بيان، أن الإصابات تنوعت ما بين بسيطة ومتوسطة، وأخرى تحتاج تدخل جراحي، وجرى تقديم الإسعافات اللازمة لهم، كما جرى نقل الوفيات حالتين لمستشفى الضبعة وحالة في مستشفى رأس الحكمة، وجار إنهاء الإجراءات القانونية.

رفع حالة الطوارئ في المستشفيات

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن أقسام الطوارئ بالمستشفيات تعمل على قدم وساق للتعامل مع الإصابات، وتم رفع درجة الاستعداد واستدعاء للأطقم الطبية كاملة داخل المستشفيين، والتأكد من توافر فصائل الدم ومشتقاته ببنك الدم التخزيني بالمستشفيين وجاهزية الاأقسام الحرجة العناية المركزة، لاستقبال الحالات وجاهزية قسم عمليات الطوارئ في حالة الحاجة إلى التدخلات الجراحية العاجلة للمصابين، وجار حاليا تقديم كافة أوجه الدعم الطبي والنفسي للمصابين وأسرهم.