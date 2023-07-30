نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات عبر موقع الوطن.. بالاسم فقط

بالاسم فقط، يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات عبر موقع الوطن، وذلك من خلال الدخول على رابط الموقع، وتسجيل بيانات الطلبة والطلبات، حتى يتمكنوا من الحصول على النتيجة بمجموع الدرجات بمجرد اعتمادها من جانب وزير التربية والتعليم.

بالاسم فقط.. نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات عبر موقع الوطن

ومن خلال الرابط الإلكتروني يمكن للطلبة والطالبات الحصل على نتيجة الثانوية العام 2023 بالدرجات بالاسم فقط، وذلك بعد تسجيل جميع البيانات المطلوبة، والضغط على أيقونة الحفظ، للحصول على نتيجة الثاوية العامة بمجرد إعلانها من جانب التربية والتعليم، خلال الساعات المقبلة.

منح تعليمة لطلاب الثانوية العامة من التضامن الأجتماعي

هذا وفى نفس السياق، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الرسمي، عن توفير عدد من المنح التعليمة الجديدة لطلاب الثانوية العامة، من أسر مستفيدي برنامج «تكافل وكرامة»، ومنها الدراسة في جامعة الجلالة الدولية، وتحديدا كليات العلوم الإدارية و إدارة الأعمال، التسويق، نظم المعلومات الحاسوبية، كلية علوم الحاسب وهندسة البرمجيات، كلية الهندسة تخصص هندسة الطاقة الكهربية.

وأشارت وزارة التضامن، أن كل تخصص علمي في جامعة الجلالة، عدد من المتطلبات الأكاديمية بالنسبة لقبول الطلبة والطالبات، يجب استيفائها جميعها، وهي متطلبات تختلف من تخصص لأخر.