«السياحة»: لا يوجد مطعم في الساحل الشمالي يبيع زجاجة المياه بـ250 جنيها

قال علي حسن، مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية بوزارة السياحة والآثار، إنّ لجان وزارة السياحة والآثار انتهت خلال الأسابيع القليلة الماضية، من المرور على المطاعم السياحية في الساحل الشمالي، بعد شكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي من زيادة أسعار الوجبات الغذائية والمشروبات بالمطاعم ووصول سعر زجاجة المياه إلى 250 جنيها، موضحا أنّ اللجان تأكدت من أنّه لا يوجد مطعم سياحي في الساحل الشمالي يبيع زجاجة المياة بمثل هذا السعر.

40 مطعما سياحيا بالساحل الشمالي

وأضاف حسن لـ«الوطن»، أنّ لجان وزارة السياحة والآثار تأكدت من التزام المطاعم السياحية في الساحل الشمالى وعددها نحو 40 مطعما بقائمة أسعار الطعام المعتمدة من قبل وزارة السياحة، وأنّها لا تبيع الوجبات الغذائية بغير الأسعار المعتمدة من الوزارة والموجودة بمكان ظاهر داخل المطعم، مشددا على أنّ أسعار قوائم الطعام في المطاعم السياحية معتمدة من قبل وزارة السياحة والآثار.

أسعار الوجبات مناسبة لقيمة مكوناتها

وتابع أنّ إذا تقدم أي مطعم سياحي بقائمة أسعار الوجبات الغذائية والمشروبات إلى وزارة السياحة والآثار لاعتمادها، ووجدت الوزارة أنّ بعض المطاعم حددت سعرا مبالغا فيه لأي صنف أو مشروب، يكون معلوم جيدا سعر مكوناته، يتم رفض اعتماد السعر ومطالبة المنشآة السياحية بتغييره حتى يكون مناسبا.