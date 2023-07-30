رابط نتيجة رياض الأطفال 2023 في سوهاج يشغل أولياء الأمور، في جميع أنحاء المحافظة من مركز طما شمالا إلى مركز البلينا جنوبا، وذلك لمعرفة قبول أبنائهم بعد التقديم إلكترونيا، خلال شهر يونيو المنقضي.

رابط نتيجة رياض الأطفال 2023 في سوهاج، تنشره «الوطن» في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم ومتواصل ومستمر.

رابط نتيجة رياض الأطفال 2023 في سوهاج

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال في سوهاج يستطيع ولي أمر الطفل الدخول إليه عبر موقع مديرية التربية والتعليم في محافظة سوهاج، باتباع عدة خطوات للحصول على النتيجة إلكترونيا كالآتي:

- الدخول على حساب ولي الأمر على الموقع، والذي سجل بواسطته للتقديم من هنا، ثم الضغط على تسجيل دخول.

- كتابة بيانات الدخول، التي تتضمن الاسم والرقم السري.

- اختيار نتيجة رياض الأطفال.

- تظهر النتيجة بالقبول، وفقا للتوزيع الجغرافي أو عدم القبول.

تظلمات تقديم رياض الأطفال 2023 بمحافظة سوهاج

وتتيح مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج عقب ظهور نتيجة التنسيق عبر رابط نتيجة رياض الأطفال 2023 في سوهاج فترة للتظلمات وتقديم طلبات النقل والتحويل وتحديد أسباب هذه الاستثناءات.

المستندات المطلوبة لتقديم لرياض الأطفال

كشفت مديرية التربية والتعليم في محافظة سوهاج، في بيان لها، عن المستندات المطلوبة، بعد ظهور النتيجة عبر رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بسوهاج.

- أصل شهادة الميلاد مميكنة مع صورتين منها

- صورة بطاقة الرقم القومي للأب والأم

- رقم هاتف الأب والأم للتواصل

- ما يثبت محل السكن: «إيصال كهرباء أو إيصال مياه أو عقد إيجار موثق».

- رقم هاتف الأب والأم للتواصل

- البطاقة الصحية كاملة الدمغات مع صورتين منها.

- وفي حالة وجود شهادة الميلاد الورقية الأصلية ومدون بها العنوان، تلغى الإيصالات والعقود.

- 6 صور شخصية للطفل.

- دفع المصروفات وتسليم إيصال السداد للمصروفات مع صورتين منه.

- حضور الطفل لعمل المقابلة الشخصية، وإجراء كشف التأمين الصحي.

- دمغة دعم مشروعات ومهن تعليمية.

- توفير ملف التقديم الخاص بالروضة من الوحدة المنتجة بالمدرسة، ولن يتم قبول ملف غير مطابق للمواصفات المحددة من الإدارة التعليمية.