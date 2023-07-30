رابط نتيجة رياض الأطفال 2023 في محافظة بني سويف للمدارس الحكومية والخاصة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، رابط نتيجة رياض الأطفال 2023 في محافظة بني سويف، ويمكن لولي الأمر الاستعلام من خلاله إلكترونيًا عن نتيجة قبول الطفل من عدمه في مرحلة رياض الأطفال سواء للمدارس الخاصة أو المدارس الحكومية والرسمية، حيث يمكن الاستعلام وبخطوات بسيطة بينها إدخال الرقم القومي للطفل من شهادة ميلاده، عقب الدخول على الرابط الإلكتروني المُعلن.

رابط نتيجة رياض الأطفال 2023 في محافظة بني سويف للمدارس الحكومية

وكشفت «تعليم بني سويف» عن رابط نتيجة رياض الأطفال 2023 في محافظة بني سويف، للمدارس الحكومية الرسمية، للاستعلام عن نتيجة القبول من عدمه، من خلال الضغط هـنـا.

رابط نتيجة رياض الأطفال 2023 في محافظة بني سويف للمدارس الخاصة

كما كشفت مديرية التربية والتعليم في بني سويف، رابط نتيجة رياض الأطفال 2023 في محافظة بني سويف للمدارس الخاصة، وللاستعلام عن نتيجة القبول يمكن الضغط هـنــا.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مرحلة رياض الأطفال بمدارس بني سويف

وحددت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، الأوراق التي يتم تقديمها ضمن ملف الطالب في المدرسة عقب ظهور نتيجة التنسيق إلكترونيا وقبول الطفل وهي كالتالي:

1- شهادة ميلاد الطالب حديثة، 2 نسخة.

2- صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم بشرط أن تكون سارية.

3ـ تقديم البطاقة الصحية للطالب، والطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي.

4- عدد 8 صور شخصية حديثة للطالب.

5- وصل مياه أو كهرباء حديث، ويجب أن يكون باسم الأب أو الجد للأب، أو تقديم صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع عليه.