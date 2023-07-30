4 حالات تمنع الموظف من الحصول على تعويض إصابة العمل.. احذرها

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات كل الأمور المتعلقة بتعويض إصابة العمل الخاصة بالموظفين العاملين في مؤسسات الدولة، في إطار الحفاظ على حقوق العاملين في المؤسسات وضمان حقوقهم، لكن في نفس الوقت حدد الحالات التي يسقط فيها حق الموظف في الحصول على تعويض إصابة العمل.

تعويض إصابة العمل

وقالت المادة 57 من قانون التأمينات والمعاشات، إن هناك حالات معينة يسقط فيها حق الموظف المصاب بإصابة عمل في الحصول على تعويض إصابة العمل، وذلك في حالة تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه، وفي حال الإصابة بسبب سلوك فاحش ومقصود من جانب الموظف المصاب.

وأشارت مادة القانون إلى أنه يقع ضمن الحالات التي تمنع الموظف من الحصول على تعويض إصابة العمل كل فعل يقوم به الموظف تحت تأثير الخمر أو المخدرات ويؤدي إلى إصابة، مضيفة أنه إذا ارتكب الموظف مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أماكن ظاهرة في محل العمل، وأدت إلى إصابة العامل.

حالات وجود عجز مستديم

ولفت القانون إلى أنه يتم تطبيق ما سبق في حال لم يكن نشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عنها عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل، مؤكدا أنه لا يجوز التمسك بإحدى الحالتين الأولى والثانية، إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجرى.