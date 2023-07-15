التزامات على صاحب العمل تجاه الموظف المصاب.. قانوني يوضحها

حدد قانون التأمينات والمعاشات، حقوق الموظفين في الحصول على تأميناتهم ومعاشاتهم في كل الحالات، وعند التعرض لأي إصابات تتعلق بالعمل، كما حدد كيف يتعامل الموظف وصاحب العمل في حالات التعرض لإصابة أثناء العمل.

وفي هذا الصدد، قال الخبير القانوني، محمد عبد المجيد، إن القانون كفل تعويضات إصابة العمل للموظفين، وحدد الطريقة التي يتعامل بها صاحب العمل مع المصاب.

تعويض الأجر

أوضح «عبد المجيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن على صاحب العمل عند إصابة أحد الموظفين، نقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية، من محل الإقامة إلى مكان العلاج، إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها، كما توضح المادة 50 من قانون التأمينات والمعاشات.

مصاريف الانتقال

أكد «عبد المجيد»، أنه في حالة إصابة الموظف، تلتزم الجهة المختصة في محل العمل، بأداء بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها، وذلك في حال قرر الطبيب المعالج، أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية، موضحا أنه في مثل هذه الحالات، يتبع خلال تنظيم الانتقال ومصاريفه، ما تقضي به القواعد التي تتضمنها اللائحة التنفيذية للقانون.