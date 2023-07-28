كل ما تريد معرفته عن تعويض إصابة العمل وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر برقم 138 لسنة 2019 حالات إصابة العمل وكيف تتعامل جهة العمل أو المؤسسة مع الموظف، إذا تعرض لإصابة عمل خلال الدوام، وتحول بينه وبين أداء المؤمن عليه لعمله، ونرصد في السطور التالية حالات تعويض إصابة العمل التي تنص عليها قانون التأمينات والمعاشات وألزم بها المؤسسة.

تعويض إصابة العمل

وأوضح قانون التأمينات والمعاشات، في المادة 49 منه، أنه في حالة تعرض الموظف لإصابة العمل خلال الدوام وتحول بينه وبين أداء المؤمن عليه عمله، يصرف للموظف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله يعادل كامل أجره المسدد عنه اشتراك التأمين، بالإضافة إلى أن تعويض المصاب يصرف في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيًا بالنسبة لغيرهم.

حالات صرف تعويض إصابة العمل

وأكدت المادة 49 على أنه يستمر صرف تعويض إصابة العمل طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة، كما أن حالات الإنتكاسة أو المضاعفة التي تنشأ عنها تعتبر في حكم الإصابة، وعلى صاحب العمل أن يتحمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها، ويتم تقدير التعويض اليومي على أساس الأجر الشهري مقسوما على ثلاثين.