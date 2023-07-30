محافظ أسيوط يوجه بسرعة إنهاء أعمال رصف طريق «ساحل سليم - البداري»

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على سرعة الانتهاء من أعمال رصف الطريق الزراعي بمركز ساحل سليم، بداية من كمين المطمر اتجاه البداري، باستخدام أحدث معدات الرصف والتي يجري تنفيذها عن طريق الهيئة القومية للطرق والكباري، وذلك في إطار أعمال رفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية، لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.

إنهاء أعمال الرصف بالجودة المطلوبة

ووجه المحافظ بسرعة إنهاء أعمال الرصف التي تتم وفقًا للخطة الزمنية وبمواصفات ومعايير الجودة، لافتا إلى جولاته الميدانية بالقرى والمراكز لمتابعة تنفيذ كافة المشروعات التي يجري تنفيذها ومنها أعمال الرصف وصيانة الطرق ورفع كفاءتها وخاصة تلك الأعمال التي تتم بالطرق العامة والداخلية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

صيانة ورفع كفاءة الطرق

ووجه بضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لبحث أوجه التعاون في مجال صيانة الطرق وتقديم الدعم الفني في مختلف المشروعات التي سيجري تنفيذها في قطاع الرصف بالمحافظة، كما وجه رئيس مركز ومدينة ساحل سليم بسرعة رصف الطرق التي تم الانتهاء من استكمال خطوط المرافق بها بعد الانتهاء من محاضر التنسيق مع شركات المرافق ووفقًا للاجراءات القانونية المنظمة.