تفاصيل رحلة الفنانة العراقية ميلاد سري مع مرض السرطان بعد وفاتها

حالة من الحزن سيطرت على جمهور ومحبي الفنانة العراقية ميلاد سري، التي توفيت في اليومين الماضيين بسبب تداعيات إصابتها بمرض السرطان الذي كان هاجمها منذ عدة سنوات، وعلى الرغم من شفائها إلا أنه عاودها بشراسة في ظل تدهور حالتها الصحية وإصابتها بمرض عضال، الأمر الذي أودى بحياتها عن عمر ناهز الـ 47 عامًا.

ولم تذكر نقابة الممثلين العراقية التي نعت رحيل ميلاد سري، أي معلومة عن إصابتها بـ مرض السرطان، واكتفت بتعليقها بقولها: تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنانة ميلاد سري التي وافتها المنية بعد صراع مع المرض، سائلين المولى أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها ومحبيها وزملاءها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ميلاد سري أصيبت بمرض السرطان منذ نحو 10 سنوات

ونعى الابن الوحيد للفنانة ميلاد سري، ليث الساعد وفاة والدته عبر حسابه بالسوشيال ميديا، والإشارة إلى أن العزاء لمدة يوم واحد، واصفًا إياها بأنها الأم الطيبة التي غادرت الحياة بعيدًا.

أعمال الفنانة ميلاد سري

ومن أشهر أعمال الفنانة ميلاد سري التي بدأت مشوارها الفني في تسعينيات القرن الماضي «الزمن والغبار، مناوي باشا، ماضي يا ماضي، سيدة الرجال، أمطار الناي، سبع خوات، أولاد حجي، ضياع في حفر الباطن، حرائق الرماد».