«العلاج الحر» بالدقهلية يوصي بغلق 9 منشآت طبية مخالفة

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية، أطلقت حملة مكبرة في جميع أنحاء المحافظة، على العيادات والمعامل والمستشفيات، وذلك بهدف التصدي للمخالفات في تلك الأماكن، وأوصت الإدارة بغلق 9 منشآت طبية مخالفة.

حملات مرورية على المنشآت الطبية بالدقهلية

وأوضح «مكين»، في بيان له، أن الحملات الخاصة بإدارة العلاج الحر جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات محافظة الدقهلية، بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إلى استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

المرور على 121 منشأة طبية بالدقهلية

وأوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية، أن فريق إدارة العلاج الحر قام بالمرور على 121 منشأة، تشمل 51 عيادة غير مرخصة و10 مستشفيات وعيادات تخصصية، و27 مركزاً طبياً ومعملاً.

وأضاف أنه تم توجيه إنذارات لنحو 24 منشأة لعدم استيفاء الاشتراطات وإصدار قرارات إغلاق لعدد 6 منشآت وإعادة فتح 5 أخرى علاوة على فحص 9 شكاوى.