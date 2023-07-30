لطلاب الثانوية العامة.. منح تعليمية متاحة من الجامعات الحكومية والخاصة

بمجرد إعلان نتيجة الثانوية العامة، والاطمئنان على النتيجة من جانب الطلاب واولياء الأمور، ستزيد عمليات الاهتمام بمعرفة المنح التعليمية المقدمة للطلاب الثانوية العامة في العام الدراسي الجديد، وهى منح عديدة ومختلفة ومقدمة من اكبر الجامعات المصرية.

منح الجامعات للمتفوقين في الثانوية العامة

وتستعرض «الوطن» كل ما يتعلق بالمنح التعلمية المتوفرة لأوائل الثانوية العامة، أصحاب أعلى الدرجات بالشعبتين الأدبي والعلمي الحصول على منحة كاملة، وبالغ عددها 300 منحة مقدمة من الجامعات الخاصة والأهلية.

- شعبة علمي علوم: تخفيض 50% على المصروفات، للحاصلين على مجموع أعلى من 92%.

- شعبة علمي رياضة: تخفيض 50% على المصروفات، للحاصلين على أعلى من 90%.

- الشعبة الأدبية: تخفيض 50% للطلاب الحاصلين على أعلى من 85%.

منح مقدمة لطلاب الثانوية العامة من جامعة الأهرام الكندية

أتاحت جامعة الأهرام الكندية، نحو 100 منحة دراسية مجانية للأوئل من طلاب الثانوية العامة 2023 .

منح تعلمية مقدمة من جامعة الجلالة الدولية لطلاب «تكافل وكرامة»

في إطار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة الجلالة الدولية، تقدم الجامعة عدد من المنح الدراسية، للطلاب الثانوية العامة من الاسر المستفادة من برنامج «تكافل وكرامة»، للحصول على شهادات تعليمة مزدوجة مع جامعة ولاية أريزونا (ASU)، ودون السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في عدد من التخصصات والكليات المختلفة، وتتضمن كلا من (كلية العلوم الإدارية و إدارة الأعمال- التسويق- نظم المعلومات الحاسوبية- كلية علوم الحاسب وهندسة البرمجيات- كلية الهندسة تخصص هندسة الطاقة الكهربية)

المنح المقدمة لطلاب الشهادات المزدوجة مع Arizona State University

تقدم منح كاملة لجميع أوائل الثانوية العامة والطلاب من ذوي الهمم.

طلاب شعبة علمي علوم

- للحاصلين على مجموع 90% تخفيض 35%.

- للحاصلين على مجموع 87% تخفيض 25%.

طلاب شعبة علمي رياضة

- للحاصلين على مجموع 88% تخفيض 35%.

- للحاصلين على مجموع 85% تخفيض 25%.

طلاب الشعبة الأدبية

- للحاصلين على مجموع 82% تخفيض 35%.

- للحاصلين على مجموع 80% تخفيض 25%.

منح الجامعة الأمريكية للمتفوقين في الثانوية العامة 2023

- يحصل 250 طالبًا وطالبة من متفوقين الثانوية العامة، على منح دراسية للعام الدراسي 2023-2024.

- دعم الطلاب غير القادرين، من ذوي الإمكانات الأكاديمية الاستثنائية الحصول على فرص دراسية.

- يحصل نحو 10- 15% من الطلاب ذوي الإعاقة على المنحة.

منح جزئية لطلاب الثانوية العامة من جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب Msa

تقدم جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب Msa، منحًا جزئية تتضمن تخفيض بين 10% حتى 30% وفقًا للمجموع.