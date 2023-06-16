«التضامن» تكشف تفاصيل منح تعليمية بالجامعة الأمريكية والجلالة وزويل

كشف الدكتور ياسر عبد السلام مدير عمليات تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل 250 منحة مقدمة من الجامعة الأمريكية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام من الأسر منتفعي برنامج تكافل وكرامة.

التسجيل مفتوح حتى يوم 2 يوليو

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» أنه يمكن للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة التسجيل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على هذه المنح لأبنائهم طلبة الثانوية العامة لافتًا أن التسجيل مفتوح حتى يوم 2 يوليو.

المنح لطلاب الثانوية العامة الحاصلين على مجموع 85% فأكثر

وأشار أن هذه المنح لطلاب الثانوية العامة الحاصلين على مجموع 85% فأعلى من أبناء أسر تكافل وكرامة وتقدم هذه المنح من برنامج المنح الجامعية من الوكالة الأمريكية للتنمية وتنفذها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، لافتًا إلى أن الفائز في هذه المنح سيحصل على منحة تعليمية في الجامعة الأمريكية أو جامعة زويل أو جامعة الجلالة مؤكدًا أن المنحة الواحدة قد توفر للطالب 100 ألف جنيه.