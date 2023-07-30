الموافقة على إحلال وتجديد خط الصرف الصحي في القنطرة غرب بالإسماعيلية

قال محمد طلبة، عضو مجلس النواب عن دائرة القنطرة بمحافظة الإسماعيلية، إن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وافقت على إحلال وتجديد خط الصرف الصحي بالمجاورة السابعة بالقنطرة غرب.

العمل في محطة رفع الصرف الصحي

وأضاف «طلبة» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تقدم بطلب لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن الموافقة على حل مشكلة الصرف الصحي بالمجاورة السابعة بالقنطرة غرب بالإسماعيلية، موضحا أنه تم بالفعل العمل في محطة رفع الصرف الصحي بالمجاورة السابعة خلال الفترة الماضية.

وأكد أنه تم رفع كفاءة محطة الصرف الصحي، واستكمالا للتطوير للوصول إلى أفضل النتائج كان يحتاج خط الانحدار الرئيسي لإحلال وتجديد لزيادة القطر، مشيرا إلى أن المطبق الرئيسي الخارج منه هذا الخط يدخل إليه خطين بقطر 9 بوصه للخط الواحد، أي 18 بوصة دخول، ويخرج منه خط انحدار واحد بقطر 9 بوصة فخار بطول 103 أمتار.

طلبة: تطوير الخط بتكلفة تقارب مليون جنيه

وقال عضو مجلس النواب بالإسماعيلية، إنه تم تنفيذ معاينة على الطبيعة للخط محل الطلب، وإعداد مقايسة تقديرية للأعمال المطلوبة قدرت بمبلغ 952 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ الأعمال من خطة الشركة للإحلال والتجديد لعام 2023/2022.

وأضاف أنه تم تنفيذ أعمال الملس والتطهير لشبكات المجاورة السابعة بطول 7 كيلومترات لحين انتهاء الشركة من أعمال الطرح والترسية والتنفيذ للأعمال المشار إليها.