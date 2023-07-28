القبض على شاب أنهى حياة شقيقه بسبب خلاف مادي في الإسماعيلية

ألقت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد جمال في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة القبض على قاتل شقيقه بقرية أبو عطوة بدائرة المركز، وتم التحفظ على السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وتلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بالقبض على شاب في العشرينيات من العمر، بتهمة قتل شقيقه ظهر أمس الخميس بسبب خلاف مادي بينهما.

ضبط المتهم

وتلقى العميد محمود العزازي مأمور مركز الإسماعيلية، يفيد بنشوب مشاجرة بينهما، أصيب فيها أحدهما بطعنات وجروح نافذة في البطن.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث نقلت الشاب إلى المستشفى في حالة حرجة إلا أنه توفى متاثرًا بإصابته.

كمين لضبط المتهم

ونجحت مأمورية مكبرة بمشاركة النقباء سيد نصر الله ومصطفي العدوي، ومنان صلاح ومحمود طارق في تحديد هوية المتهم وتحديد أماكن تحركاته، قبل هروبه من دائرة للمركز، وتم ضبطه.