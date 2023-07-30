المستندات المطلوبة للتقديم في رياض الأطفال بعد ظهور نتيجة التنسيق

ظهرت نتيجة تنسيق رياض الأطفال بمحافظة الإسكندرية، وبدأ أولياء الأمور التوجه إلى المدارس التي سيلتحق بها أبناؤهم، لمعرفة المستندات المطلوبة للتقديم في المدارس.

المستندات المطلوبة للتقديم في رياض الأطفال

وقالت سحر الصاوي، مدير مجمع سعد بن أبي وقاص الرسمية لغات بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن أول إجراء يجب أن يقوم به ولي الأمر بعد ظهور نتيجة تنسيق رياض الأطفال هو التوجة إلى التأمين الصحي «العيادة الشاملة»، ومعه شهادة أو صورة من شهادة الميلاد موضحا بها الرقم القومي، بالإضافة إلى طوابع التأمين الصحي.

وأوضحت مدير مجمع المدارس الرسمية في الإسكندرية، أنه على ولي الأمر إحضار ملف «كرتون»، ويضع به الأوراق التالية:

1- شهادة الرقم القومي الأصل و4 صور منها.

2- 6 صور شخصية للطفل.

3- طوابع التأمين الصحي.

4- طلب الالتحاق مستوفى البيانات، ويلصق عليه الدمغات وقيمتها 1 جنيه وأخرى 10 جنيهات.

5- إقرار ولي الأمر بتسديد المصروفات ومستوفى البيانات.

6- إيصال مرافق كهرباء أو مياه أو غاز أو تليفون أو صورة من عقد الشقة.

7 - طباعة بطاقة الرغبات من موقع وزارة التربية والتعليم تنسيق رياض الأطفال وتصويرها 4 صور.

8- صورة بطاقة الرقم القومي للأب والأم.

9- صورة من الولاية التعليمية في حالة أن تكون الأم هي ولي الأمر.

تقديم الملف أول أغسطس

وأوضحت سحر الصاوي أن بدء استلام الملفات من أولياء الأمور الذين تم قبول أبناءهم من خلال تنسيق رياض الأطفال يبدأ الثلاثاء المقبل ولمدة 15 يوما، ويتم دفع المصروفات من خلال الفيزا، ولا يقبل التعامل النقدي بعد دفع المصروفات الدراسية الأساسية بمكتب البريد، وفي حالة تأخر ولي الأمر عن الموعد المحدد يتم سقوط حق الطفل في الالتحاق برياض الأطفال.