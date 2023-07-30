«بيطري كفر الشيخ»: تحصين 51 ألف رأس ماشية ضد الأمراض المعدية

كشف الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، أن الحملات البيطرية المتنقلة «من بيت لبيت دليفري»، والتي تعد خدمة بيطرية متطورة لم تحدث من قبل، تأتي بهدف تحصين الماشية ضد الأمراض المعدية من الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والجلد العقدي، وتمكنت من تحصين نحو 51 ألفا و325 رأس ماشية، من إجمالي نحو 122 ألف رأس ماشية تم تحصينها ضمن الحملات البيطرية المستمرة على نطاق المحافظة حاليا، والتي تستهدف 212 ألف رأس حيوان.

نجاح كبير للفرق البيطرية المتنقلة من بيت لبيت

وأوضح وكيل بيطري كفر الشيخ، في تصريحات لـ«للوطن»، أن تجربة تحصين الماشية من «بيت لبيت» حققت نجاحا مبهرا من حيث العدد الذي تم تحصينه، علاوة على توفر الوقت والجهد لمربي الماشية في التنقل للجان التحصين من سكان المناطق البعيدة عن الكتل السكانية الكبيرة بالقرى الأم.

مربي الماشية والحملات البيطرية المتنقلة

بينما قال أحمد الطناحي، أحد مربي الماشية بعزبة الجندي التابعة لقرية الحمراء بمركز كفر الشيخ، أن تجربة التحصين من « بيت لبيت»، جيدة للغاية وتوفر علينا الكثير من النفقات المالية في نقل الماشية إلى أماكن الحملات البيطرية بالقرية الأم، معرباً عن كامل شكره للدولة المصرية، وهيئة الخدمات البيطرية التي تراعي ظروف مربي الماشية، وتصل لأماكنهم.