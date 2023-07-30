إلهام شاهين تشيد بالمهرجان القومي للمسرح: «دورة ناجحة باسم صانع السعادة»

أشادت الفنانة إلهام شاهين بحفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح، قائلة عبر إنستجرام: «مبروك افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ16.. دورة ناجحة باسم النجم الكبير عادل إمام الذي أسعد الملايين في كل مكان في العالم العربي بمسرحياته الرائعة.. هو عنوان البهجة والضحكه من القلب.. وصانع السعادة».

ونشرت إلهام شاهين عددا من الصور والفيديوهات لها من حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح.

إلهام شاهين تهنئ المكرمين في المهرجان القومي للمسرح

وهنأت الفنانة إلهام شاهين المكرمين، قائلة: «ألف مبروك لكل المكرمين وسعدت بتقديم زميل الدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون المصرية الفنان الجميل محمد محمود، تكريم مستحق لكل المكرمين، مبروك لوزيرة الثقافة نيفين الكيلاني والفنان محمد رياض رئيس المهرجان والفنان ياسر صادق مدير المهرجان.. دورة ناجحة.. شكرا لمجهوداتكم».