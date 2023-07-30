أسعار المانجو اليوم الأحد في سوق العبور وأنواعها

تشهد شهور الصيف إقبال عدد كبير من المواطنين على شراء المانجو، والتي سجلت اليوم الأحد استقرارًا ملحوظًا منذ طرحها في الأسواق نتيجة لتوافر السلعة.

ووفق المعلن في سوق العبور، جاءت أسعار المانجو اليوم الأحد، كالتالي

أسعار المانجو اليوم الجمعة في سوق العبور

استقرت أسعار الكيلو المانجو كيت لتتراوح من 12 إلى 20 جنيهًا، فيما سجل سعر الكيلو المانجو الهندي من 15 الى 21 جنيهًا، ووصل سعر الكيلو المانجو عويس من 20 إلى 30 جنيهًا، وشهد سعر الكيلو المانجو من 15 إلى 22 جنيهًا.

سعر مانجو فونس وتيمور

ووصل سعر الكيلو المانجو فونس ليتراوح من 15 إلى 25 جنيهًا، سعر الكيلو المانجو تيمور من 15 إلى 21 جنيهًا، سعر الكيلو المانجو زبدية من 12 إلى 18جنيهًا، سعر الكيلو المانجو سنارة من 14 إلى 20 جنيهًا، سعر الكيلو المانجو فجر كلان من 14 إلى 20 جنيهًا، فيما سجلت أسعار المانجو اليوم من نوع الفص من 30 إلى 60 جنيهًا.

المانجو البلدي

وشهد سعر الكيلو المانجو بلدي من 9 إلى 15 جنيهًا، سعر الكيلو المانجو دبشة من 14 إلى 20 جنيهًا، سعر الكيلو المانجو صديقة من 15 إلى 21 جنيهًا، سعر الكيلو المانجو جولك من 15 إلى 21 جنيهًا، سعر الكيلو المانجو سكري من 15 إلى 25 جنيهًا، سعر الكيلو المانجو بيض العجل من 14 إلى 20 جنيهًا، وأخيرا سعر الكيلو المانجو تومي من 12 إلى 20 جنيهًا.