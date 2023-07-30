ضبط 650 لتر مواد بترولية وطن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية 

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 650 لتر مواد بترولية وطن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بنطاق مركز ههيا.

حملات تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية

وكانت إدارة تموين ههيا، برئاسة محمد اﻷلفي، مدير الإدارة، شنت حملات تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، وتمكنت الحملة أثناء مرورها على اﻷنشطة التجارية بدائرة الإدارة، من ضبط محطة وقود بقرية السكاكرة تعمل دون ترخيص، وتم ضبط كمية من البنزين 80 مقدارها 650 لتر داخل المحطة، وتحرير المحضر رقم 10901 لسنة 2023 جنح ههيا، والتحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر.

ضبط طن دقيق قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء

كما تمكنت الحملة أثناء مرورها على المخابز بدائرة الإدارة، من تحرير 2 محضر إثبات حالة للتصرف في 20 شيكارة دقيق بلدي مدعم ببيعها في السوق السوداء، بإجمالي كمية مقدارها طن، و3 محاضر إثبات حالة لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر إثبات حالة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.