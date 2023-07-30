ضبط ‏100 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

أسفرت حملات الإدارة العامة للمرور على كل الطرق والمحاور الرئيسية خلال 24 ساعة عن ضبط 100016 مخالفة مرورية من بينها المخالفات التالية.

45109 مخالفات تجاوز السرعة المقررة

وتمّ تحرير 45109 مخالفات تجاوز السرعة المقررة، 987 مخالفة السير بدون تراخيص، 18 مخالفة موقف عشوائي، 33 مخالفة لشروط التراخيص، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

وتأتى تلك الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.