ضبط 77 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق بالدقهلية

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن قيام إدارة الرقابة التموينية بالدقهلية بضبط 77 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق.

وأشار «دايرة»، إلى أن الحملات المرورية جاءت بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظ الدقهلية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.

وأوضح أن الحملات تشكلت تحت إشراف اعلى حسن وكيل المديرية ومحمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية، إذ قامت الحملات المجمعة بالمديرية ناحية شربين وبلقاس وبمشاركة مديري الإدارات التالية «بندر ميت غمر، السنبلاوين، بلقاس، الجمالية، المطرية».

تحرير 77 محضرا بالمخالفات التموينية بالدقهلية

وأشار أنه جرى تحرير 77 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق جاءت كالآتي:

- 2 محضر تجميع بطاقات 491 بطاقة

- 2 محضر عدم إعطاء بون صرف.

- محضر توقف عن الإنتاج.

- محضر عدم تمكين حملة.

- 3 محاضر عدم وجود سجل تفتيش.

- 3 محاضر انتهاء من الإنتاج.

- محضر تجميع دقيق بقيمة 32شيكارة

- 5 محاضر تصرف في دقيق بقيمة 44شيكارة

- 19 محضر عدم مطابقة للمواصفات.

- 25 محضر نقص وزن مابين 8- 22 جم.

- 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

- 3 محاضر بيع بأزيد من السعر سجائر

- محضر حبس سلع عن التداول والامتنان عن بيعها.

- 7 محاضر عمل أكازيون بدون تصريح.