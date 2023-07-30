سوسن بدر ورانيا محمود ياسين تنعيان نجل حسن يوسف

حرص عدد من الفنانين على نعي عبد الله نجل الفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي الذي رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ فجر اليوم الأحد غرقا في مدينة الساحل الشمالي.

سوسن بدر تنعى رحيل نجل حسن يوسف

نشرت الفنانة سوسن بدر صورة للفنان حسن يوسف وزوجته الفنانة شمس البارودي عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام وعلقت: «توفي إلى رحمة الله عبد الله حسن يوسف شقيق عمر ومحمود وناريمان حسن يوسف، ونجل الفنان حسن يوسف والسيدة شمس البارودي، ادعوله وادعولهم».

رانيا محمود ياسين تعزي حسن يوسف

الفنانة رانيا محمود ياسين كتبت عبر صفحتها الخاصة على موقع إنستجرام: «خالص العزاء لأسرة الفنان الكبير حسن يوسف في وفاة نجله عبدالله حسن يوسف أسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم الاسرة الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون».