«الممثلين»: نجل حسن يوسف لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى

أعلنت الفنانة نهال عنبر عضو نقابة المهن التمثيلية، أن نجل الفنان حسن يوسف «عبدالله»، الذي توفي خلال الساعات القليلة الماضية، لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى مستشفى العلمين، مشيرة إلى أن أسرته تجري حاليا الانتهاء من إجراءات الدفن لأداء صلا الجنازة عليه.

نهال عنبر توضح تفاصيل قبل وفاة نجل حسن يوسف

وقالت عضو نقابة المهن التمثيلية لـ«الوطن»: «عندما وصلت إلى المستشفى كانت الساعة 4 فجرًا، وحاولت الاستفسار عن حالة نجل الفنان حسن يوسف قبل الوفاة، ولكن أكدت إدارة المستشفى أن جثمان نجل حسن يوسف وصل إلى المستشفى بعد أن التقط أنفاسه الأخيرة».

وطالبت نهال عنبر الجمهور، بالدعاء لـ شمس البارودي وحسن يوسف، والدي المتوفى، بأن ينزل على قلبهما السكينة، ويخفف عنهما شدة المصيبة، خاصة أن شمس البارودي في حالة حزن شديدة، ولم تصدق حتى الآن أن نجلها رحل.

ورحل عن عالمنا نجل حسن يوسف ويدعى «عبد الله»، إذ أن الراحل توفي في إحدى قرى الساحل الشمالي ونُقل جثمانه إلى مستشفى العلمين.

سبب وفاة الفنان حسن يوسف

وعن سبب الوفاة، أكد الفنان أحمد سلامة عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن الشاب توفى بسبب ما يسمي بـ«اسفكسيا الغرق» بإحدى قرى الساحل الشمالي، ولم يُعلن حتى الآن موعد الجنازة.