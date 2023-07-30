تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2023 المرحلة الثانية.. موعد التقديم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية عن موعد تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2023 المرحلة الثانية وطريقة التقديم، وذلك بعدما أعلنت منذ ساعات نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2023 المرحلة الأولى، وبالتالي سيتم فتح المرحلة الثانية لمن لم يوفق بالقبول في المرحلة المنتهية وذلك وفقا لشروط محددة.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية موعد تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2023 المرحلة الثانية وطريقة التقديم، من أجل الحصول على آخر فرصة هذا العام للالتحاق بالمدارس الرسمية لغات.

موعد تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2023 المرحلة الثانية

وبحسب مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، فإن موعد تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2023 المرحلة الثانية تبدأ 6 أغسطس المقبل وتستمر حتى يوم 30 من ذات الشهر.

التقديم في تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2023 المرحلة الثانية

وخصصت تعليم الإسكندرية، التقديم في تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2023 المرحلة الثانية لمن يكملوا سن 5 سنوات فقط في 1 أكتوبر المقبل، على أن يتم التقديم بمركز المعلومات بمدرسة نبوية موسى الثانوية باب شرق.

انتهاء تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2023 المرحلة الأولى

يأتي ذلك بعدما انتهى تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2023 المرحلة الأولى، حيث أعلنت نتيجة التنسيق التي تعد إخطارا للترشيح بالمدرسة التي ترشح لها الطفل، فيما أكدت المديرية أنه في حالة وجود خطأ ببيانات الطفل لا يعتد بالإخطار، وعلى ولي الأمر الرجوع لمركز المعلومات.