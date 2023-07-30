عاجل.. تقرير مفتش مستشفى العلمين النموذجي يحسم سبب وفاة نجل حسن يوسف

قال مدير مستشفى العلمين النموذجي الدكتور شريف الملواني، إنه جار إنهاء تصريح الدفن لـ عبدالله حسن يوسف، والذي توفي في حادث غرق بالساحل الشمالي، وسيتم تسليم جثمانه لأسرته فور إصدار التصريح من الجهات المعنية.

وفاة نجل الفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي

وأضاف مدير مستشفى العلمين النموذجي، اليوم الأحد، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه خلال ساعتين سينتهي الفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي من إجراءات التصريح بدفن الجثة، ويستلماها من ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

لا يوجد شبهة جنائية في حادث غرق نجل حسن يوسف

وأشار مدير مستشفى العلمين إلى أن جثة عبدالله حسن يوسف، 35 سنة، وصلت إلى المستشفى الساعة 1:40 صباحا، قادمة من أحد شواطئ القرى السياحية بعد حادث غرق، وجرى وضعها في ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، ومن خلال توقيع الكشف الطبي عليها من خلال مفتش الصحة، تبين عدم وجود أي شبهة جنائية، وفي انتظار تصريح الدفن من جهات التحقيق.

وكان الفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي ونجلهما وصلوا مستشفى العلمين، فور وقوع حادث غرق نجلهما بالساحل الشمالي.