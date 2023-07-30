بث مباشر.. انطلاق اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة

بدأ مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي تستضيفه مدينة العلمين في مصر، بناءً على دعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وبمشاركة الفصائل الفاعلة في المشهد الفلسطيني، تنقله قناة «القاهرة الإخبارية».

وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد وقراءة صمت على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني وشهداء الشعب المصري وجيشه وشرطته وشهداء الأمة العربية المجيدة الذين ارتقوا دفاعًا عن فلسطين.