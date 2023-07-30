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بث مباشر.. انطلاق اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة

كتب:

يارا أشرف
12:56 م | الأحد 30 يوليو 2023
مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية

مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية

بدأ مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي تستضيفه مدينة العلمين في مصر، بناءً على دعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وبمشاركة الفصائل الفاعلة في المشهد الفلسطيني، تنقله قناة «القاهرة الإخبارية».

وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد وقراءة صمت على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني وشهداء الشعب المصري وجيشه وشرطته وشهداء الأمة العربية المجيدة الذين ارتقوا دفاعًا عن فلسطين.

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بقلم يارا أشرف