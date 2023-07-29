مدير مركز «العرب» يوضح أهمية لقاء الفصائل الفلسطينية بالقاهرة

قال ثائر أبو عطية، مدير مركز «العرب» في فلسطين، إن اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة، غداً الأحد، والذي سبقه اجتماعات منفردة لبعض الفصائل مع بعضها البعض، جاء من أجل تهيئة المناخ لإنجاح مدخلات ومخرجات الاجتماع، وللضغط على طرفي الانقسام الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، للمصالحة واستعادة الوحدة الوطنية.

أهمية اجتماع الفصائل الفلسطينية

وأضاف «أبو عطية»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة من حيث الأهمية والتوقيت، هو شأن فلسطيني فلسطيني هام، وشأن مصري ايضاً أكثر أهمية، نظراً لأن مصر تنظر لهذا الاجتماع على أنه سيكون الفيصل في إنهاء الخلاف والانقسام السياسي بصورة جدية وفاعلة والتقدم نحو إتمام مستلزمات الوحدة الوطنية وما يلزمها من توافق فلسطيني، من أجل أن يكون هذا اللقاء خلاصة لكافة اللقاءات والاجتماعات التي سبقته من صولات وجولات لسنوات طوال.

التعويل على دور مصر

وأشار «أبو عطية» إلى أن جميع الفصائل الفلسطينية تعول على دور مصر الشقيقة كثيراً هذه المرة، من أجل إلزام كافة الفصائل الفلسطينية، وخصوصاً طرفي الانقسام، بتحريك ملف المصالحة للأمام، والإعلان من القاهرة عن إنهاء الانقسام، والبدء الفوري والعاجل في إتمام إجراءات بنود المصالحة على أرض الواقع مباشرة.

لقاء الفصائل الفلسطينية في مصر

وتلتقي الفصائل الفلسطينية في مصر غداً الأحد، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، الذي يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي الأحد، من أجل العمل على دعم القضية الفلسطينية، ومحاولات حل أزمة الانقسام الداخلي الفلسطيني.